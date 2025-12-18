潘孟安缺席立院報告 張惇涵：符合憲政慣例

▲行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，創下憲政首例，立法院司法法制委員會今（18）日邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵針對此狀況專案報告，不過潘孟安並未出席。（圖／翻攝潘孟安臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。立法院司法法制委員會今（18）日邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵針對此狀況專案報告，不過潘孟安並未出席。張惇涵說，因為總統府不須向立法院負責。

張惇涵指出，若立法院議事能依憲法程序運作，今日也不需新增專案報告。行政院依《憲法》接受立法院邀請備詢是責任所在，總統府則依《憲法》增修條文規定，除預算案及相關法律案外不到立法院備詢，這同樣符合憲政體制。他說，歷任總統任內皆遵循此原則，行政院與總統府立場一致，都是在守護憲法。

不過在野黨仍不滿潘孟安缺席，最後通過臨時提案，對於潘孟安刻意迴避國會監督，藐視國會之行徑，表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。

