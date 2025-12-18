潘孟安缺席「不副署」專案備詢 翁曉玲轟藐視國會！

行政院長卓榮泰不副署財劃法再修正案，立法院藍白立委通過決議，向監察院提出卓揆彈劾案，而司法委員會今（18）天也就相關議題，要求總統府秘書長潘孟安備詢，但總統府以「依憲政慣例為由」不出席，引發在野黨立委不滿，國民黨立委翁曉玲怒批「傷害國會民主、藐視國會」。

潘孟安缺席立院委員會備詢 總統府：依憲政慣例

總統府秘書長潘孟安今天依憲政慣例，不出席委員會、不副署專報備詢，藍白質疑，他一年前曾說，「在整個憲政設計上應該副署，要不然會打臉總統，這個都會造成憲政危機」，這次是否不敢面對。

對此潘孟安臉書發文強調，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時才會列席備詢，歷任政府均一致遵循。而立法院負責的憲政機關是行政院，秘書長張惇涵一上場戰力滿點，面對國民黨立委羅智強稱「今天要讓潘孟安展現良心的機會，他不敢」，張惇涵回酸，「那時候憲法法庭還沒有被癱瘓，賴總統支持卓院長的決定沒有打臉的問題」。

卓榮泰「不副署」三大理由 遭在野黨怒轟違憲

而卓揆不副署三大理由，包含「執行後恐對國家造成重大危害」、「有違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」，也遭在野黨怒轟「根本違憲」，不過張惇涵指出，財劃法再修正案「須經」行政院長副署，潘孟安秘書長請假「須經」召委翁曉玲同意，但翁不同意，因此這個「須」不代表一定要同意。

只不過質詢前，在野黨立委提出臨時提案，除了通過潘孟安的譴責案，也做成決議，具名移請監察院彈劾卓榮泰，民進黨立委沈發惠不滿表示，「通過了這個臨時提案內容之後，那我們今天還討論什麼」？

請監院彈劾卓揆提案過 黃國昌預告：對總統提彈劾

民眾黨立委黃國昌則說，今天不來躲得掉，等到立法院開全院委員會，針對賴清德進行彈劾的時候，賴清德依照立法院職權行使法，就必須要列席說明。除了提出彈劾，也不排除發動上街抗議，藍白反制政院「不副署」，再另闢戰場。

台北／黃品寧、蕭睿陞 責任編輯／張碧珊

