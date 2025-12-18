潘孟安缺席 立院司法法制委員會決議譴責並移送監院彈劾

潘孟安缺席，立院司法法制委員會決議遣責並移送監院彈劾。（資料照片／翻攝潘孟安臉書）

立法院司法法制委員會今天（18日）邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等官員列席專案報告。但總統府昨日晚間表示，已函復委員會說明，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例，因此潘孟安今天未列席委員會，引發委員會主席翁曉玲強烈批評，並以多數決的方式通過遣責潘孟安，並移送監察院彈劾。

立法院司法法制委員會今天邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委黃國昌提出臨時提案，針對總統賴清德、行政院長卓榮泰毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德、卓榮泰對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署依法公布，另針對卓榮泰拒絕副署財政受支劃分法執行，並移請監察院彈劾卓榮泰。

國民黨立委羅智強所提出的臨時提案指出，總統府理應至國會向全國人民報告說明，然府方一方面縱容行政院逾越憲法五權分立原則，惡意抹黑國會又搬出憲法不符慣例為由不出席，對於選擇性遵守憲法的雙標作為，不僅是技術性杯葛國會，對民意機關的公然藐視，甚至面臨毀憲的地步，此種有權無責之行徑嚴重，破壞我國權力分立相互制衡之民主之惡例，原始對於總統府秘書長潘孟安刻意迴避國會監督本會對此表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。

最後委員會經過表決的方式，藍白以人數優勢，通過上述兩個臨時提案。



