潘孟安聲援卓揆 昔喊「應副署不然會打臉總統」被挖出

潘孟安(右)聲援卓榮泰(左)，但他自己一年前曾稱行政院應副署，不然會打臉總統。（合成圖／總統府提供、袁茵攝）

在野黨修財劃法，閣揆卓榮泰15日宣布不副署，總統府祕書長潘孟安宣稱這是為了維護憲法權力分立，呼籲支持政府守護財政紀律。但粉專挖出潘孟安一年前曾直言行政院是應該副署，要不然會打臉總統，會造成憲政危機。網友痛批綠營獨裁，淪為後世反民主教材。

潘孟安今(16日)發文提到賴清德15日談話指出台灣面臨三大危機：財政瀕臨崩潰、年金改革走回頭路、國安門戶大開。強調卓揆的不副署，是為了維護憲法權力分立，保護人民的權益不被侵害。「請大家與我們一起堅守這道防線，支持政府守護財政紀律、捍衛國家主權。」

但粉專「政客爽」挖出去年12月25日綠委莊瑞雄的立院質詢畫面，潘孟安答詢時表示，「我不能代表行政院發言，在整個憲政設計上，行政院是應該副署，要不然會打臉總統！那這個都是會造成憲政危機。」

根據《自由時報》2024年12月25日報導，潘孟安強調，「不公布不會是選項，總統身為憲法守護者，會依法公布法律。」

政客爽直呼：「悲報！民主勳章護憲鬥士被自己人打臉了！不副署財劃法是打臉賴清德哦，哭哭！」

網友表示「其實也沒差，這位萊爾校長最不要的就是臉，不是少數就要服從多數喔～不是這樣子的」、「民進黨的存在本身就是一個笑話」、「自以為是的自大官員，後世反民主的最佳課本教材」、「都他們說了算，民主由他們定義」、「不但沒政績還搞破壞」、「獨裁無誤」、「我們相信立法院，我們不相信行政院」、「行政院長只是總統指派的，立法委員是人民一人一票選出來的，才是代表人民意志」。

