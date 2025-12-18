潘孟安說明未赴立院原因 指總統府幕僚須嚴守憲法分際 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對立法院司法及法制委員會要求其赴立院列席報告一事，總統府秘書長潘孟安今（18）日表示，基於維護我國憲政體制的健全發展，有必要向國人清楚說明無法出席今日委員會的原因。

潘孟安指出，依據我國憲法權力分立原則及長期形成的憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此一慣例不因政黨輪替而有所不同，歷任政府皆一致遵循，其目的在於確保行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安說明，過去蔡英文前總統執政期間，立法院曾5次函請總統府秘書長進行專案報告；馬英九前總統執政期間為4次；陳水扁前總統時期則有15次。

潘孟安強調，當時政府均基於憲法規定及對責任政治的認知，予以婉拒，這顯示「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨立場，而是建立在憲法規範之上，且長期穩定、不分黨派的制度實踐。

潘孟安表示，總統身為憲法的守護者，其首要職責在於捍衛憲法與憲政秩序。他說總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範的界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治的穩定與永續。

照片來源：總統府

