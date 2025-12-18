潘孟安：府秘書長不赴立院專報 歷任政府均一致遵循
立法院司法及法制委員會今天(18日)邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，但潘孟安並未出席。潘孟安表示，依照憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢，此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範。
針對未出席立法院司法法制委員會專案報告，潘孟安透過臉書發文，向國人說明未出席的原因。
潘孟安表示，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。
潘孟安說，過去前總統蔡英文執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、前總統馬英九執政期間4次、前總統陳水扁時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。
潘孟安強調，總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序，總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，才能維持民主政治之穩定與永續。(編輯：宋皖媛)
