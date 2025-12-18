潘孟安：憲法規範不分黨派 府秘書長不赴立院專案報告

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統府秘書長潘孟安今天說，前總統蔡英文、馬英九、陳水扁執政時期，對立法院委員會函請總統府秘書長專案報告，均基於憲法規範與對責任政治的認知予以婉拒。證明「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」非單一政黨主張，而是立足憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會上午邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。潘孟安未到場，引發在野立委不滿，委員會表決通過民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強、王鴻薇、傅崐萁和林倩綺臨時提案，「對潘孟安刻意迴避國會監督，藐視國會行徑，表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴」。

潘孟安隨後在臉書發文表示，依照憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

他表示，過去前總統蔡英文執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、前總統馬英九期間有4次、前總統陳水扁時期有15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。這證明「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安說，總統身為憲法的守護者，首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範的界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治的穩定與永續。（編輯：萬淑彰）1141218