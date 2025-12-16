「潘孟安」看板現蹤高雄前鎮小港 吳昱鋒：感謝秘書長相挺

〔記者王榮祥／高雄報導〕一度傳出擬投入下屆高雄市長選戰的總統府秘書長潘孟安看板，近期現蹤高雄前鎮小港，但不是要選市長、是與民進黨高市議員參選人吳昱鋒同框；吳昱鋒表示，感謝秘書長相挺。

高雄前鎮小港(第10選區)原應有8席議員，前議員陳致中因案解職，目前為國民黨3席、民進黨2席、台聯1席、無黨1席。

下屆議員選戰，民進黨目前除兩位現任議員鄭光峰、黃彥毓，已有吳昱鋒、黃敬雅、林浤澤、黃雍秀等4人表態參選，需進行初選；由於地方估算因人口數變化，恐牽動前鎮小港議員席次(可能減1席)，民進黨內部在前鎮小港提名席次尚未有具體方案。

除民進黨已多人表態參選，無黨籍湯茹婷也早在地方布局，另傳出4小黨結盟也會在前鎮小港推出參選人；多數參選者早已開跑，或掛看板布條、或排行程掃街站路口，或者爭取在大型活動曝光機會，選戰逐漸加溫。

路邊、巷弄裡的看板持續增加，除一般常見的總統、市長、立委助攻型外，本週首度出現「總統府秘書長」看板，也是大高雄第一面，看板上標示「讓專業的團隊來」，加上潘孟安知名度夠高，成功吸引不少目光。

獲潘孟安助攻的吳昱鋒透露，因為母親是屏東人，與秘書長長期保持密切互動，很感謝秘書長相挺，未來若進入議會，會積極促成高雄、屏東更多連結。

