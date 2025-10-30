潘孟安：總統盃3X3籃球決賽 72隊凱道搶總獎金178萬

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統府秘書長潘孟安今天表示，用行動實現總統賴清德：「全民主場，用運動壯大台灣」，總統盃3X3籃球決賽，本週末凱道熱血開打，72支菁英隊伍即將齊聚總統府前，一起爭奪「3x3全國霸主」的榮耀與178萬元總獎金。

潘孟安晚間在臉書發文表示，總統盃3X3籃球決賽，本週末凱道熱血開打，11月1日、2日，凱達格蘭大道即將化身全台最熱血的球場。經過兩個多月、4大分區、近千支球隊的激烈廝殺，72支菁英隊伍即將齊聚總統府前，一起爭奪「3x3全國霸主」的榮耀與178萬元總獎金。

潘孟安表示，今年6月在總統府啟動「總統盃全民運動賽事」，就是希望讓運動的熱情從府前出發、傳遍全台。這次參賽者從13歲到67歲，從職業好手到素人球友，真正展現「全民上場」的精神，讓每個人都能因為運動而連結在一起。

他說，體育不只是競技，更是凝聚向心力、壯大台灣的重要力量。賴清德總統常說：「全民主場，用運動壯大台灣。」這不只是一句口號，而是希望用行動實現的願景。

他指出，這個週末，歡迎全家大小一起來到凱道，不只有熱血的籃球決賽，更有親子活動能體驗，邀請大家帶著親朋好友，一起為選手加油、一起用熱血沸騰凱道。（編輯：蘇龍麒）1141030