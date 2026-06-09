潘寀榛雙個展串連高雄公共空間 以油彩書寫生活情感與文化溫度

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（觀傳媒高屏新聞）【記者陳佩琪／高雄報導】近年高雄藝文能量持續升溫，藝術不再侷限於美術館與專業展場，而是逐漸走入市民生活場域，成為城市文化日常的一部分。旅居南台灣並長期投入創作與藝術教育的藝術家潘寀榛，於2026年夏季同步推出兩場油畫創作個展，分別進駐高雄左營孔子廟與高雄市三民戶政事務所，以「藝術生活化、文化公共化」為核心概念，透過不同空間屬性的展演形式，讓藝術在人文古蹟與行政空間中自然流動，展現高雄藝文發展的嶄新樣貌。

此次雙展以截然不同的空間氛圍，呈現潘寀榛創作中深具層次的情感語言。其中，於高雄左營孔子廟東廡展覽室展出的「榛漾－潘寀榛油畫創作個展」，自5月30日至6月17日展出，並於6月6日下午舉辦開幕茶會。左營孔子廟向來以典雅莊重的宮廷式建築聞名，濃厚的東方文化底蘊與靜謐氛圍，使展覽不僅是一場藝術欣賞，更形成傳統文化與當代繪畫之間的深層對話。觀者在古色古香的廊道與展室之間穿梭時，能從畫作細膩的光影堆疊與溫柔色調中，感受到藝術家對生命情感的凝視與沉澱。

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另一場同步展覽則設於高雄市三民戶政事務所，展期自6月1日至7月31日。相較於孔廟的人文歷史場域，戶政事務所則屬於市民高度頻繁接觸的公共行政空間。主辦單位表示，將藝術導入洽公場域，不只是展覽形式的突破，更希望透過藝術降低公共空間的距離感，讓民眾在處理日常事務時，也能透過畫作獲得片刻寧靜與美感療癒。許多洽公民眾駐足欣賞後表示，在忙碌生活中意外看見藝術作品，彷彿替冰冷的行政空間注入溫度，也讓文化真正走進市民生活。

潘寀榛畢業於國立高雄師範大學藝術碩士班，長年深耕藝術創作與美學教育，近年於多項全國性與國際藝術競賽中嶄露頭角，曾獲日本東京都美術館國際書畫交流展銀賞，並於竹梅源文藝獎全國油畫創作比賽獲得入選與優選等肯定。其創作風格以細膩柔和見長，擅長將內在情感轉化為畫面敘事，在看似安靜的構圖中蘊藏深層情緒張力。她透過色彩層層堆疊與光線變化，描繪人與環境、情感與記憶之間微妙而真摯的關係，使觀者能在作品中找到情緒共鳴與心靈投射。

值得注意的是，本次展覽除展現藝術家個人創作實力，也反映高雄藝文界跨單位合作的凝聚力。此次活動由「高雄師範大學文創學會」主辦，並結合高師大校友會、高雄市立歷史博物館、高師大經學研究所所友會及高師大文創所友會共同協辦，形成橫跨教育、文化與地方藝文團體的合作平台。此外，展覽更獲高雄市政府文化局115年第二期視覺藝術類補助支持，顯示其藝術價值與公共文化意義深獲肯定。

近年來，高雄積極推動藝文扎根與公共美學政策，從歷史建築、行政空間到社區場域，皆可見藝術逐步融入城市紋理。潘寀榛此次雙展同步舉辦，不僅象徵藝術家創作歷程的成熟與累積，也呼應高雄當代文化政策所強調的「藝術即生活」理念。

展覽資訊：

■「榛漾－潘寀榛油畫創作個展」

展期｜2026年5月30日至6月17日

地點｜高雄左營孔子廟東廡展覽室（高雄市左營區蓮潭路400號）

■ 高雄市三民戶政事務所藝術展

展期｜2026年6月1日至7月31日

地點｜高雄市三民戶政事務所