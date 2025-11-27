潘思亮：先解缺工產業才會成長 欲救觀光「3景點」缺一不可

台北晶華酒店今日舉辦聖誕樹點燈儀式，董事長潘思亮認為，要先解決缺工，才能幫助產業成長。（圖／林榮芳攝）

國內飯店龍頭晶華集團(2707)董事長潘思亮今(27)日表示，台灣缺工是很嚴重的，不是引進移工就會剝奪國人勞動權利，對於最快明年第一季可引進旅宿移工，他看好明年旅宿業有望比今年更好，「台灣觀光是被缺工綁住，解決缺工是解決台灣觀光問題的起點，先解決缺工才能幫助產業成長。」

行政院拍板跨國勞動力精進方案，將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，預計最快明年第一季業者就可以引進移工，可望解決旅宿業長期以來的人力缺口。

對此，潘思亮表示，目前人力缺口約2、3成，開放旅宿移工政策，可補足一半人力缺口，「現在很多餐廳不是訂不到，而是沒有服務人。等引進人力後，明年狀況一定會更好！」

台灣旅宿業不只缺工問題，住宿品質也常遭到抱怨。他也呼籲，業者都要努力，旅遊品質要進步，才能讓國人留在國內消費。引進移工對缺工幫助很多，但品質提升也很重要。

他認為，缺工和品質互有關連，因為缺人，員工長時間工作，流動率高，導致服務品質下降；若人力充足，員工能在工作環境取得平衡，降低離職率，自然服務品質也會提高。

潘思亮也提到，台灣缺工是很嚴重的，不是引進移工就會剝奪國人勞動權利。他以日本舉例，大家都有去過日本，日本觀光服務業能有今日發展，都是因為大力引進外籍勞力，「台灣觀光是被缺工綁住，解決缺工是解決台灣觀光問題的起點，先解決缺工才能幫助產業成長。」

而如何吸引國外旅客來台，他表示，對外國人來說，台灣最吸引他們的3大景點是故宮、太魯閣和台北101，其中太魯閣是吸引很多歐美人士來台灣的主因，因為太魯閣對他們來說是台灣的大峽谷，但目前因安全各方面考量，大多區域都未開放。

他表示，花東現在只有一半的住房率，台灣前3大景點少一個就會對觀光有影響，呼籲相關單位，可以開放太魯閣國家公園中的1、2個景點，讓太魯閣有景點可以去，能為花東甚至台灣觀光有所助益。

