潘思亮：旅宿開放外國人力 樹立公平待遇與國際聘僱

（中央社記者江明晏台北27日電）針對旅宿業開放外國技術人力，晶華董事長潘思亮今天表示，將積極響應並肯定政府政策，該政策形成「公平待遇」的良性循環，政府也建立國際公平聘僱先例，有助提升台灣國際形象，政府很周到，也為未來打造非常好的榜樣。

台北晶華酒店今天舉行耶誕樹點燈儀式，由董事長潘思亮、營運長吳偉正等攜手點亮全台飯店室內最高、近12公尺的耶誕樹。

行政院院會日前拍板「跨國勞動力精進方案」，包含將新增製造業藍領移工配額，及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者，且必須透過勞動部跨國延攬中心引進等。

對此，潘思亮表示，將積極響應並肯定政府政策，台灣這次政策的特色在於每聘用1名外籍員工，公司也會為現有員工加薪，形成「公平待遇」的良性循環，政府也首度直接在國外聘僱，建立國際「公平聘僱」先例，避免移工為高額仲介費貸款，有助提升台灣國際形象。

他表示，旅宿業普遍缺工約2至3成，政策允許聘用10%外籍員工，預估可填補約一半缺口，人力補足後可承接更多生意。

針對國旅補助看法，他表示，政府任何國旅補助皆有幫助，但根本之道在業者自我提升，讓旅遊品質與國際接軌，才能留住台灣消費者。他也重申，國旅困境源自缺工，人手不足使既有員工超載，導致離職率上升，進一步加劇缺工，形成惡性循環，高流動率使服務品質不穩定，成為外界批評國旅品質的主因。

他說，「台灣觀光業其實是被缺工綁住」，解決缺工的問題，是根本解決台灣觀光問題很重要的起點；若缺工未解決，即使週休3日，也會因為無人提供服務，而無法產生觀光產值。

他也說，台灣「飯店房價高」的印象多來自長假期間的高價，若以國內旅宿在長假的價格對比國外一般假日，自然顯貴，但若比較平日，或以台北旅館與北亞主要城市相比，台灣價格具競爭力，甚至可能更低，比較基準不同。

針對入境觀光市場的展望，他表示，明年入境市場應追求「質」與「量」兼備，而非僅看人次，有一部分挑戰在於台灣出國人數多、回程占用大量機位，推高外國旅客來台機票成本。

此外，潘思亮特別提及，外國人眼中的3大景點，分別為故宮博物院、太魯閣國家公園、台北101，太魯閣更是牽動花東地區經濟的核心引擎，因太魯閣封閉重創花東觀光，花東地區住房率僅剩一半，經過1年半修復，園區內部分道路已修補完成，應採「科學化管理」與「等比例開放」，避免大規模封閉，有助恢復花東觀光。（編輯：楊凱翔）1141127