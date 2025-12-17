潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開

潘慧如漫步在帛琉海灘。球狀星團娛樂公司提供

潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。

潘慧如興奮分享：「一下水就看到鬼蝠魟從頭頂飛過，旁邊還有鯊魚在巡場，那一刻真的會忘記呼吸。」除了潛水，她也換上SUP，滑進洛克群島之間，紅樹林與石灰岩島嶼一路展開，讓人不自覺慢下來。

住宿方面，潘慧如選擇入住當地五星等級的大酒店，無敵海景房可欣賞日出景色，甚至幸運遇見彩虹。她笑說：「旅行就是要放鬆、要舒服，住得好，整趟旅程真的差很多。」

潘慧如進行Sup秘境探險。球狀星團娛樂公司提供

一下飛機就受幫助！感受到帛琉人熱情

提到最有趣的插曲，發生在抵達當天。因為太忙來不及租車，潘慧如原本以為可以在機場搭計程車，沒想到一落地卻完全沒有車。正當她一臉困惑時，機場人員主動關心，甚至親自開車送她到飯店，讓她笑說：「一下飛機就感受到帛琉人的熱情。」

今年潘慧如開始經營自媒體，完成西班牙朝聖之路的旅程，相關影片引起不少共鳴。也因此，她正式啟動全新拍攝企劃「海島慢旅」，希望用自己的視角，帶大家走進世界各地的海島，住好飯店、吃美食、潛水，感受更慢、更深的旅行節奏。

潘慧如在私人沙灘穿上火辣比基尼曬好身材。球狀星團娛樂公司提供

今年上半年，潘慧如已規劃帛琉、馬爾地夫、宮古島、富國島等行程。被問到旅費是否驚人？她坦言有時光是機票就十萬起跳，因此也積極與航空公司、觀光局及飯店洽談合作，希望在不影響內容品質的前提下，讓拍攝旅費降到最低。潘慧如認為，旅行不只是遠行，而是一種生活選擇，而「海島慢旅」，正是她想分享給觀眾的節奏。



