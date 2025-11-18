潘慧如愛犬切除腫瘤失語3天！砸千萬開寵物旅館笑認難回本
長年投入動物照護推廣的藝人潘慧如，18日出席Hi-Q Pets寵物保健品發表會，與動物醫療專家進行「從日常開始的健康守護」對談。她透露9歲愛犬「雪寶」之前背上長瘤已切除，後來嘴邊也長1顆，愈長愈大還變黑色，前幾天因為要洗牙，於是順便開刀切除腫瘤化驗，回家後原本活潑的雪寶，竟失語3天，讓她心疼又難受，知道牠一定很難受。
潘慧如發覺狗狗真的很能忍痛，雖說雪寶手術完回家第一件事，就是衝到廚房等著吃飯，食慾一切正常，「但就會感覺變成另外一隻狗，也一直舔嘴巴的傷口。」平時很愛嗷嗷叫跟她說話，術後這3天沒有再出聲。由於傷口部位較為特殊，只要開口就會拉扯到，現在雪寶嘴角偶爾還是會滲血，「我就一直跟牠說，對不起是我讓你受苦了。」所幸昨天雪寶突然叫了一聲，讓她放心不少，這過程也讓她花了2萬元，雖然不便宜，但也是必經過程。
她笑說雪寶比她還要有名，「牠的代言比我多！」有次帶牠去菜市場，就被人認出喊「雪寶欸」， 讓她頗有星媽的驕傲。至於雪寶的代言費，「存款在媽媽的口袋裡，哈哈哈！過年朋友來家裡會包紅包給牠，我就會說，你又有雞腿可以吃了」。
她砸千萬經營寵物旅館3年，營業額持續上漲，只是相對花費也越來越高，被問回本沒？她苦笑聳肩，「應該沒有這麼一天。」也透露每天都有奇特的事情發生，遇到的飼主百百種，曾遇過要求餵食每天一顆蘋果，雖然飼主會自備，但怕蘋果氧化，要現切現削皮，十分繁瑣，也遇過一定要求吃鮮食的飼主，這原本很正常，但因為住宿時間長，飼主直接帶一大包生高麗菜和生肉要他們每天烹調。她能理解大家都是把毛孩當小孩在對待，但也很為難，她苦笑說：「現在規定不動刀、不動火，不然問題很多。」
她透露，自從養了毛孩，已經許久沒去水族館，之前以為只愛自己的狗，「但後來發現我都愛，每個都像是我自己的毛孩！看到都覺得好可愛喔，很療癒，看到狗狗貓貓都很開心」。
日前苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，狗狗可能面臨無處可去的慘況，潘慧如對此覺得震驚，沒想到擁有許可字號的犬舍，也會發生這樣的事，她和米可白有委請動保協會去認養人人犬舍的毛孩，第一階段是14-16隻，接下來領養出來，會負責募款他們的醫療費用、協助送養，也希望外界可以持續關注此事。
