潘慧如攜米可白認養人人犬舍毛孩

長年投入動物照護推廣的藝人潘慧如，18日出席寵物保健品發表記者會。（林淑娟攝）

長年投入動物照護推廣的潘慧如，18日出席寵物保健品發表會，她的9歲愛犬「雪寶」之前背上長瘤已切除，後來嘴邊也長1顆，愈長愈大還變黑色，前幾天因為要洗牙，於是順便開刀切除腫瘤化驗，回家後原本活潑的雪寶，竟失語3天，讓她心疼又難受，知道牠一定很難受。

潘慧如表示，雖說雪寶手術完回家第一件事，就是衝到廚房等著吃飯，食慾一切正常，「但就會感覺變成另外一隻狗，也一直舔嘴巴的傷口。」平時很愛嗷嗷叫跟她說話，術後這3天沒有再出聲。由於傷口部位較為特殊，只要開口就會拉扯到，現在雪寶嘴角偶爾還是會滲血，「我就一直跟牠說，對不起是我讓你受苦了。」所幸前天雪寶突然叫了一聲，讓她放心不少，這過程也讓她花了2萬元，雖然不便宜，但也是必經過程。

她笑說雪寶比她還要有名，代言比她多，讓她頗有星媽的驕傲。日前苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，狗狗可能面臨無處可去的慘況，潘慧如對此覺得震驚，已和米可白委請動保協會去認養人人犬舍的毛孩，第一階段是14至16隻，會負責募款他們的醫療費用、協助送養。