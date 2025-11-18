潘慧如砸千萬開寵物旅館難回本 遇飼主「特殊需求」看傻眼

潘慧如18日出席寵物保健食品活動，喜愛毛小孩的她，目前飼養一隻雪納瑞、一隻米克斯，同時經營寵物旅館。經營副業，遇到的飼主百百種，潘慧如曾遇到直接扛一大包蔬菜來的飼主，要求他們每天都得現煮鮮食給毛小孩吃：「真的很有趣，大家都是把毛孩當小孩在對待。」

潘慧如18日出席寵物保健食品活動（圖／小娛樂）

近期，潘慧如家中9歲的愛犬「雪寶」嘴角長了顆腫瘤，醫師評估可以不用動手術，但腫瘤越長越大、顏色還變成黑色，讓她決定趁著帶狗狗洗牙時，順便開刀割除腫瘤，化驗看看是良性還惡行，另一隻愛犬「UOMO」順便洗牙，共花費三萬塊。

廣告 廣告

目前手術完第三天，潘慧如發覺狗狗真的很能忍痛，雖說雪寶手術完回家第一件事，就是衝到廚房等著吃飯，食慾一切正常，「但就會感覺變成另外一隻狗，也一直舔嘴巴的傷口。」平時很愛嗷嗷叫與她說話，這三天也沒有再出聲。

潘慧如18日出席寵物保健食品活動（圖／小娛樂）

由於傷口部位較為特殊，只要開口就會拉扯到，現在雪寶嘴角偶爾還是會滲血，「我就一直跟他說，對不起是我讓你受苦了。」所幸昨天雪寶突然叫了一聲，讓潘慧如放心不少，至少有些反應了。

潘慧如砸下千萬經營寵物旅館三年，營業額持續上漲，只是相對花費也越來越高，被問到回本沒？她苦笑聳聳肩，「應該沒有這麼一天。」每天也都有奇特的事情在發生。

潘慧如18日出席寵物保健食品活動（圖／小娛樂）

潘慧如透露，自身經營的寵物旅館已經接近一對一照顧，價位高的狀況下，若飼主有特殊要求，他們不會額外收費。她曾遇過飼主自己買蘋果，要求員工每天都要削一顆、切小塊給狗狗吃，還遇過只吃鮮食的毛小孩，飼主直接扛了一包蔬菜來，希望員工天天現煮，讓潘慧如跟員工都看傻眼，不知道要怎麼處理。

潘慧如能理解飼主用心，將毛孩當作親生孩子在對待，「所以我們後來就會有些新規定，不能動刀、動火。」而她自從養了毛孩，已經許久沒去水族館，聽聞日前苗栗犬舍涉嫌違法對犬隻剪聲帶爭議，更是震驚不已，沒想到擁有許可字號的犬舍，也會發生這樣的事。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導