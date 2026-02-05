潘慧如認「很少接外景節目！」鬆口曝殘酷原因：不太適合了

潘慧如考量到年紀問題，自認目前不太適合常常接外景節目。（圖／中時資料照）

48歲女星潘慧如早期憑藉《麻辣鮮師》出道走紅，百變又豐富的演技情感，也讓她接獲不少熱門戲劇的邀約。近日，她睽違許久再度錄製外景節目《飢餓遊戲》，卻也罕見吐露近年來越來越少在外景亮相的原因。

潘慧如5日發文分享：「其實現在已經很少接外景節目了。」原來她開始想把機會和舞台留給更多優秀的年輕人，另一方面也是考量到了自身年紀，笑說「體力上得學會省著點用，太常外景節目也不適合」。

唯獨節目《飢餓遊戲》讓潘慧如情有獨鍾，更可以說是很特別的存在，「我們之間有種默契，大約一年見一次面。偶爾走出棚外、曬曬太陽、換個心情，呼吸一下自由的空氣，這種頻率對我來說剛剛好，很舒服。」

廣告 廣告

貼文曝光後，粉絲紛紛留言打氣「喜歡在飢餓遊戲看到妳」、「讚讚，飢餓有妳的集數也是都超精采！」、「有一集騙哭花花，太強了」、「久久來一次不錯！曾經讓花花走心的人，戲演的真好，連我們都被騙了～期待」、「花花從那次真正體會到人心的險惡！」、「每一次來飢餓都帶來好多經典時刻」。

其實擁有多年演戲經驗的潘慧如，玩起遊戲來也是相當厲害。在節目第265集中，身分是「酸民」的潘慧如，最後竟成功用演技騙到所有人，引發公憤，還一度讓蔡黃汝走心，甚至當場哭了出來，在網路上掀起極大討論。

更多中時新聞網報導

TXT攻大巨蛋 2度花車繞場近距離寵粉

MLB》5人參加春訓 林維恩挑戰台灣最速

產業前景不明 養豬戶年減169場