潘慧如「潛進帛琉」與鯊魚共遊！驚人費用曝光：捨不得離開

潘慧如今年開始經營自媒體，完成西班牙朝聖之路的旅程，相關影片引起不少共鳴。因此，她正式啟動全新拍攝企劃「海島慢旅」，希望用自己的視角，帶大家走進世界各地的海島，住好飯店、吃美食、潛水，感受更慢、更深的旅行節奏。甫從帛琉返台的她，直呼這趟旅程讓她「真的會捨不得離開」。

潘慧如潛水看鯊魚。（圖／經紀人提供）

潘慧如回憶，「一下水就看到鬼蝠魟從頭頂飛過，旁邊還有鯊魚在巡場，那一刻真的會忘記呼吸。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。除了潛水，她也換上 SUP，滑進洛克群島之間，紅樹林與石灰岩島嶼一路展開，讓人不自覺慢下來。

潘慧如至飯店私人沙灘。（圖／經紀人提供）

住宿方面，潘慧如選擇入住當地五星等級的老爺大酒店，無敵海景房可欣賞日出景色，甚至幸運遇見彩虹。她笑說：「旅行就是要放鬆、要舒服，住得好，整趟旅程真的差很多。」旅程中最有趣的插曲，發生在抵達當天。因為太忙來不及租車，她原本以為可以在機場搭計程車，沒想到一落地卻完全沒有車。正當她一臉困惑時，機場人員主動關心，甚至親自開車送她到飯店，「一下飛機就感受到帛琉人的熱情。」

潘慧如今年上半年已規劃帛琉、馬爾地夫、宮古島、富國島等行程。被問到旅費是否驚人，她坦言有時光是機票就十萬起跳，因此也積極與航空公司、觀光局及飯店洽談合作，希望在不影響內容品質的前提下，讓拍攝旅費降到最低。對潘慧如來說，旅行不只是遠行，而是一種生活選擇；而「海島慢旅」，正是她想分享給觀眾的節奏。

