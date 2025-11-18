潘慧如9歲家人驚傳動刀「失語3天」長瘤送切片化驗 自責狂道歉：對不起

記者趙浩雲／台北報導

潘慧如飼養的兩隻愛犬現在都9歲。（圖／翻攝自臉書）

藝人潘慧如在演藝圈愛狗狗的形象眾所皆知，近年更砸千萬開設寵物旅館，今（18）日出席寵物食品「Hi-Q pets記者會」，透露愛犬近日受傷動手術，狗狗還因此失語三天，讓她很擔心，也分享了經營寵物旅館的現況。

潘慧如飼養兩隻愛犬，近日雪納瑞「雪寶」嘴邊長出小瘤，已在洗牙時一併切除並送驗，現階段仍在等待化驗結果。她表示這些瘤原本顏色正常，後來逐漸變黑、稍微變大，而且狗狗之前的背上也曾長過，因為雪納瑞本身容易好發黑色素瘤的狗，因此她決定採取預防性處置。

她心疼狗狗傷口位在嘴邊，而且會有口水不容易乾燥，容易吃飯時拉扯，目前術後第三天，所以癒合得很慢，現在狗狗仍會舔嘴、少了平常愛講話的活力，但進食正常，「狗很能忍痛」，讓她更提醒飼主要觀察日常異狀。她也苦笑狗的健檢與麻醉費高昂，「送兩隻狗檢查，一隻花兩萬、一隻花一萬」，光是在寵物健檢部分就花了至少三萬元。

潘慧如出席寵物食品代言活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到照顧毛孩的心情，她形容「很快樂，也很療癒」，不只是愛自己家的狗，看到任何毛孩都會有感情。她分享經營寵物旅館的現況，更明白照顧責任重大，許多飼主有特殊需求，包括每天現削蘋果、餵保健品、甚至還會帶鮮食前來要求現煮讓工作量大增，也讓她制定「不動刀、不動火」等規範避免員工受傷。儘管副業辛苦、尚未回本，她依然把狗狗當家人般照護，「希望讓來住宿的毛孩像在家一樣，甚至照顧得比在家還好。」

