潘智航養生講座 王健傑公益開唱

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台語歌手王健傑（右二）公益開唱，獲市議員盧崑福（左二）、國際命理大師僠智航（中）與南都里里長高麗雲（右）熱烈支持。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

國際命理大師潘智航推廣健康養生觀念、提升社區正向能量，並結合反毒、反暴力公益宣導，九日下午與南區南都里里長高麗雲攜手合辦「福祿壽喜養生開運講座」，透過養生智慧、生命教育與公益關懷，帶領民眾認識身心健康的重要性。同時，潘智航也宣布將與出道四十四年的台語歌手王健傑展開公益合作，以音樂傳遞善良與正向力量。

九日下午在南都里活動中心舉辦的「福祿壽喜養生開運講座」，吸引許多里民及社區民眾參與。潘智航以能量共振、養生功法、身心平衡及智慧人生為主題，分享如何透過正確養生觀念提升生活品質，並鼓勵民眾培養樂觀積極的人生態度。

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潘智航表示，健康不僅是身體強健，更包括心理健康與品德修養。近年社會面臨毒品氾濫與暴力事件增加等問題，因此希望透過公益活動與生命教育宣導，幫助民眾尤其是青少年建立正確價值觀，遠離毒害與暴力，珍惜生命、尊重他人。

此次除養生講座外，潘智航近年來積極推動公益音樂活動，並與台語歌壇資深歌手王健傑攜手合作。王健傑曾以「為你犧牲為你茫」、「望月想愛人」等經典歌曲深受歌迷喜愛，多年來透過歌聲傳遞溫暖與人生感悟。

王健傑出道首場大場個唱「傑然不同」將於八月十五日在高雄流行音樂中心海音館登場，昨天應邀來到南都里擔任養生開運講座開場秀，並一連獻唱三首歌，讓參加講座的民眾先睹為快。

潘智航進一步透露，目前正積極規劃系列公益活動，並籌備明年舉辦的「千手千眼觀世音慈善演唱會」，希望結合社會各界力量，持續推動公益關懷、反毒反暴力教育及生命品德教育，讓愛與善的種子在社會持續發芽。