潘智航3度帶路 大陸濟公景點尋根

國際命理大師潘智航已三度率團前往大陸浙江四個濟公相關景點尋根。（記者陳俊文翻攝）

記者陳俊文∕台南報導

台灣拜濟公禪師的寺廟有上千家，分靈的神尊至少上萬，濟公跨佛道密三教，在大陸浙江台州有其故居，出家、修持和涅盤也各有寺廟，國際命理大師潘智航十月三度率團前往大陸參加濟公禪師尋根之旅，並帶回其香火。潘智航指出，濟公在台灣深受喜愛，大陸近幾年也開始重視，兩岸可多利用類似宗教交流活動促進和平。

潘智航十月率九龍山濟德宮住持葉松山、高麗雲夫婦以及信眾一行，到濟公有關的多個重要景點尋根，除台州濟公故居外，還有他出家的天台山國清寺、拜師修行的杭州西湖靈隱寺、弘法度眾的西湖靜慈寺以及圓寂涅盤啟建塔院的西湖虎跑寺。此四處都有奉祀濟公金身，並都有拜拜香火可以取回。

南區九龍山濟德宮住持葉松山和南都里里長高麗雲夫婦（前排中）跟隨潘智航至西湖靈隱寺取回禪師香火。（記者陳俊文翻攝）

濟公生於南宋，地點在台州天台縣赤城街道永寧村。濟公故居雖不是「寺廟」，但作為出生地被廣泛紀念。故居占地兩千坪，六合院規格，原可享盡榮華富貴，卻看破紅塵選出家度眾，非常不容易。

國清寺位於浙江天台山，始建於隋朝，傳說濟公在此離家、出家為僧。國清寺常被視為他「出家」階段的重要寺院，也是所有濟公行程不收門票的景點。

靈隱寺是他拜師修行之處，在此得到「悟」或「得道」的機緣。位於西湖雷峰塔對面的靜慈寺是濟公晚年修持之處，也在此弘法度眾。西湖虎跑寺相傳是他圓寂涅盤、啟建塔院的地點。

潘智航指出，大陸歷經文革，很多宗教文化和儀式蕩然無存，近一、二十年都是靠台灣寺廟前往幫忙恢復，而台灣祭拜的神明，幾乎全來自大陸，兩岸人拜同樣的神佛，兩岸要交流、化解紛爭，宗教這個區塊是最好做的，可惜政府一直在壓抑和踩煞車，令人腕惜。