潘朵拉星球再掀全球狂潮 ABC新聞揭密《阿凡達3》片廠

影史票房王者《阿凡達》再度出擊！2009年第一集橫掃全球，以29億美元全球票房穩居影史冠軍寶座，16年來始終無人能敵。如今第三部曲《阿凡達：火與燼》搶攻聖誕檔期，首映週末海外票房飆破2.57億美元，全球首週累積達到3.45億美元，氣勢驚人。TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC新聞，獨家直擊《阿凡達》片廠，帶您揭開幕後拍攝秘辛。

耗資數十億美元打造的史詩級科幻鉅作，《阿凡達》系列第三部曲《阿凡達：火與燼》正式上映，再度掀起全球影迷關注。美國廣播公司ABC新聞團隊獨家深入片廠，直擊拍攝現場，揭開納美人誕生背後的高科技製作秘辛。

「那麼，伊娃的心跳聽起來是什麼樣的？」片場中，演員對白仍在反覆排練，鏡頭外則是精密複雜的動作捕捉系統，正悄悄記錄每一個細微動作。

從人類化身成納美人，ABC新聞記者Ginger Zee親身體驗。她一穿上動作捕捉服，立刻興奮表示：「我一穿上這個，就成了阿凡達！噹噹！我已經準備好接受動作捕捉了！」

在片場迎接她的，是73歲的資深演員雪歌妮・薇佛。這位影壇傳奇在片中挑戰回春，飾演14歲的青春少女，也親自指導記者如何詮釋角色。

雪歌妮・薇佛笑說，導演詹姆斯・卡麥隆總是提醒她，「你才14歲，你不成熟是很正常的。」她也打趣地說，導演自己其實心裡也住著一個14歲的孩子，因此非常清楚角色該如何呈現。

拍攝前，製作團隊在記者的關節、脊椎等關鍵部位貼上多達54個標記器，完整捕捉肢體動作。演員山姆・沃辛頓則親自幫忙完成最後裝備，為她戴上象徵納美人的長耳。

卡麥隆導演率領的「光暴團隊」，會將這些動作數據即時轉化為虛擬角色，從走路、轉身到每一個表情，全都同步重現。

一切就緒後，記者迎來試鏡環節，直接面對奧斯卡金獎導演詹姆斯・卡麥隆本人。

卡麥隆幽默地說：「今天戲份不多，但總得有個開始。」隨後又半開玩笑地補一句：「回到第一個鏡頭，剛剛那段糟透了！」

正式開拍前，卡麥隆會先向演員描述場景，協助進入狀態。從潟湖的水深、珊瑚的位置，到魚群如何被角色吸引，全都靠想像完成。

在導演一聲「開始」後，記者順利完成表演，一次過關。卡麥隆也當場肯定：「OK，卡，太棒了，一次成功！」

談到創作理念，卡麥隆表示，希望觀眾能與角色產生共鳴，因為故事呈現的是真實的恐懼、焦慮與喜悅。《阿凡達》不只是科幻冒險，更是一面鏡子，讓人重新審視這顆擁有多樣生態的地球，並喚起人們與自然重新連結的渴望。

在短影音與多工分心成為常態的時代，詹姆斯・卡麥隆仍堅持推出長達3小時15分鐘的電影。他認為，當人們被大量資訊包圍時，電影院正好提供一個難得的空間，讓觀眾專注、沉浸，完整體驗一個故事。

如今《阿凡達：火與燼》正式登場，是否能超越前兩部作品、再創票房奇蹟，也成為全球影壇關注的焦點。

