潘漢照、縺騏公司捐款仁愛基金 鄉長游淑貞感謝企業連8年送愛吉安

吉安鄉公所長期致力於匯聚社會愛心資源照顧弱勢，成立仁愛基金救助專戶專款專用，長期提供特殊境遇家庭、特殊狀況個案到位救助。臺北永旭機械公司董事長潘漢照、縺騏股份有限公司連續第八年赴吉安鄉公所分別捐贈新台幣二十萬元、十萬元挹注吉安鄉仁愛基金，以實際行動支持地方社會救助工作（見圖），為吉安鄉團隊注入穩定且持續的關懷能量。

游淑貞鄉長自民國一0八年上任以來，潘漢照董事長、縺騏公司，每年皆固定捐助仁愛基金，至今已邁入第八個年頭。潘漢照董事長與鄉長游淑貞結識於「教育界同心緣聯誼會」，因共同的教育背景與公益理念建立深厚情誼。潘董強調，企業履行社會責任不僅是金錢上的捐助，更是一種信任的展現；正因長期看見游鄉長不分晝夜、親力親為的「鐵人精神」，以及公所團隊將每一分善款透明、有效地落實到真正需要的家庭手中，他對吉安鄉的社會救助體系深具信心，也堅定表達將一路相挺、捐好捐滿的支持承諾。

廣告 廣告

除了每年固定的現金捐贈外，潘漢照對吉安鄉的關懷更是不遺餘力。在0四0三花蓮強震後，他也主動發起「因愛重生」藝術名畫義賣活動，不僅捐出個人珍藏多年的名畫，還號召藝文界響應，最終募得一四三萬餘元全數捐入吉安鄉仁愛基金。這些善款在公所的統籌下，已協助多戶遭逢急難的家庭度過難關，提供醫療耗材、生活扶助等實質支持。

鄉長游淑貞表示，社會福利不只是短期補助，更是一項需要長期經營與制度建構的工作。吉安鄉公所除積極爭取各界資源外，透過精細規劃與公開透明的運作機制，確保善款發揮最大效益，真正回饋鄉親。企業與民間的善舉不僅提供實質助力，更代表對地方施政的肯定與信任，這份信任也成為公所持續完善社會救助體系、推動各項社會福利政策的重要動力。吉安鄉公所將持續透過民間資源與政府機制的結合，讓教育、社會救助與地方建設同步推進，打造更具溫度與韌性的美好家園。