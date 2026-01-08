潘炤穎回應大同醫院員工陳抗爭議

高雄市衛生局副局長潘炤穎（前右）接見大同醫院陳抗員工及聲援工會團體（記者程啟峰攝）

高雄市衛生局副局長潘炤穎今回應高雄市立大同醫院員工陳抗強調院方沒有違反合約，並肯定院方一年來的努力成果。

潘炤穎說，大同醫院去年元旦開始由長庚團隊接手經營，到目前為止是屆滿一年。在屆滿一年的同時，基本上我們也關懷留任員工的待遇跟狀況。在去年10月31號，衛生局團隊就進場逐一進行關懷及訪視。收集了105位同仁意見，發覺員工對「紅利獎金」這個部分發放有意見，經過協調院方特別加發「特別獎金」，預定在1月26號會發放，醫院也已公告在案。

廣告 廣告

潘炤穎還說，醫療品質部分，在大同醫院822位同仁齊心努力下，114年也完成健保署的區域教學醫院等級的評定，目前是以區域教學醫院的、區域醫院等級的規模在運作。

潘炤穎又說，去年9月也完成在醫策會，以及相關單位的區域教學醫院評鑑，以及重度級緊急醫療能力評鑑，包含重度級的急性冠心症的專章。包含在葉克膜團隊以及這個急性冠心症，還有重大外傷部分團隊，都已經陸續建置。統計去年一整年，大概搶救了100多位的急性心臟疾病的患者，還有這個檢傷分類第一級到第二級超過400位的患者。

潘炤穎指出，在合約裡面，大同醫院履行了對照顧高齡長者及傷殘重症的這部分、重度的弱勢族群的關懷。減免掛號費的人數以及金額，大概來到了1800多萬，也履行相關合約規範。

潘炤穎進一步指出，衛生局也盤點大同醫院關於契約第十條保障留任員工的權益，依條文、依合約逐一檢視，初步認定在整個保障義務上是有符合的。包含114年的營運狀況則要等到財報完整後，再進一步進行評估。