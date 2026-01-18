潘瑋柏奪台北網球杯冠軍！網虧「可當周杰倫教練」 謙虛回應曝光

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

歌手潘瑋柏近日再多一項「斜槓身份」，只見他開心在社群跟大家分享「台北網球杯」的單打冠軍獎座，貼文曝光後獲得粉絲們大讚，就連好友王心凌都驚呼「這麼強」。值得注意的還有，因天王周杰倫日前於澳網「1分大滿貫」表演賽中遭對手以ACE球秒殺，讓不少人開玩笑表示，「可以當周董的教練了」。

潘瑋柏與「台北網球杯」單打冠軍獎座合照。（圖／潘瑋柏 IG）

潘瑋柏日前在IG發出自己與獎盃的合照，並寫下「喜獲台北網球杯單打第一名lucky me」，獎座上清楚刻著「1st Annual Taipei Tennis Cup Singles Champion（首屆台北網球杯單打冠軍）」，而外界推測這場比賽應該是他與友人私下舉辦的賽事。

貼文一出，引發粉絲們熱烈回應，就連女星王心凌都現身留言區驚呼「這麼強」，還有人逗趣表示，「你可以當周董的教練了」、「想看和周董切磋一下」、「你怎麼不去澳洲赢那一百萬」，不過潘瑋柏則謙虛回覆「他可以當我教練」、「他教我比較對」。

