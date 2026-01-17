潘瑋柏奪網球冠軍曬金盃 被拱「當周董教練」他7字神回

繼好友周杰倫日前在澳網「一分大滿貫」遭Ace球秒殺引發話題後，另一位天王潘瑋柏今（17）日驚喜宣布自己解鎖了網球新成就！他IG曬出高舉金色獎盃的照片，宣布奪下「台北網球杯」單打冠軍。此舉立刻引發大批粉絲聯想，紛紛敲碗要他去「教教周董打球」。

潘瑋柏今日在社群平台分享多張帥照，只見他身穿運動裝、頭戴鴨舌帽，神采奕奕地站在球場中央。獎盃上刻著「1st Annual Taipei Tennis Cup Singles Champion（首屆台北網球杯單打冠軍）」，他更開心寫道：「喜獲台北網球杯單打第一名，lucky me。」

由於獎盃標示為「首屆」，外界推測應是潘瑋柏與圈內好友自辦的私人聯誼賽，但這份運動實力仍讓大咖好友王心凌驚呼「這麼強」，吳信翰也調侃問道：「什麼時候換你去澳網！」

由於周杰倫日前在澳網表演賽中，連拍子都沒揮到就遺憾出局，潘瑋柏的奪冠文下方瞬間淪為「周董調侃區」。網友紛紛留言「可以當周董的教練了」、「教教你兄弟 @jaychou 打球啦」、「去澳網幫杰倫報仇」。

對此，潘瑋柏展現高EQ，親自回覆網友：「他可以當我教練。」 隨後更補充表示 「他教我比較對」。這番謙虛又風趣的回應，被粉絲盛讚「情商極高」，完美化解了兄弟間的尷尬對比。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導