潘瑋柏奪網球冠軍！遭虧「可以當周杰倫教練」謙虛回應了

潘瑋柏近日奪下台北網球杯冠軍被虧「可以當周杰倫教練」。（圖／翻攝自潘瑋柏、周杰倫IG）





天王周杰倫近年熱衷網球運動，近日更受邀參加澳網「1分大滿貫」比賽，雖然被對手發球出局，但他作為華語樂壇首位出戰澳網的歌手，仍備受網友稱讚，而同為歌手的潘瑋柏今（17日）也曬出在台北網球杯拿下冠軍的照片，讓不少網友開玩笑表示「可以當周董的教練了」。

潘瑋柏稍早在IG曬出與冠軍獎盃的合照，開心寫下：「喜獲台北網球杯單打第一名 lucky me」，只見獎座上刻有「1st Annual Taipei Tennis Cup Singles Champion（首屆台北網球杯單打冠軍）」字樣，似乎是他與友人自辦的私人賽事，而他也興奮將獎盃高舉頭頂，可見奪冠的喜悅。

潘瑋柏在社群開心分享拿下冠軍的喜悅。（圖／翻攝自潘瑋柏IG）

畫面曝光後，不僅引來王心凌留言「這麼強」，更有大批網友聯想到周杰倫澳網的賽事表示，「想看和周董切磋一下」、「是因為杰倫去澳洲的原因嗎」、「期待你和周董來一場球賽」，更有粉絲開玩笑提到「你可以當周董的教練了」、「教教你兄弟打一下」而潘瑋柏也謙虛回應：「他可以當我教練」、「他教我比較對」。



