潘瑋柏奪網球單打冠軍！被問「教一下周杰倫打球」 他謙虛回應了

潘瑋柏拿下網球比賽的單打冠軍，被網友開玩笑建議，去教一下周杰倫打球。（圖／IG@willpan23、達志影像／Shutterstock）

現年46歲歌手潘瑋柏，今（17日）突然解鎖一項在運動項目的成就，開心宣布拿下台北網球杯單打冠軍。由於好友周杰倫日前剛好在澳洲網球公開賽被秒殺，讓不少人開玩笑表示，「可以當周董的教練了」。

潘瑋柏在IG貼文開心宣布「喜獲台北網球杯單打第一名~lucky me！」只見他一臉得意的曬出和獎盃「1st Annual Taipei Tennis Cup Singles Champion」的合影，還高舉著獎盃，開心站在網球場中央拍照，迫不及待和大家分享喜悅。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻湧入粉絲留言「老大好厲害！好帥」、「什麼！確定不是吃東西第一名嗎？」、「老實說你是不是P瘦了」、「太強了」，就連王心凌都來朝聖表示：「這麼強！」

不過，大多人都是在底下調侃周杰倫，「想看和周董切磋一下」、「期待你參加一球致勝！」、「不跟杰倫pk一下嗎？」、「想看和周董切磋一下」、「你可以當周董的教練了」、「教教你兄弟打一下」。對此，潘瑋柏謙虛笑稱「他可以當我教練，他教我比較對。」讚許周杰倫的實力更勝一籌。

更多中時新聞網報導

MLB》網羅塔克 道奇宇宙艦再添重炮

不滿校事會議新制 教團籲廢除

冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流