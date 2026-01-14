潘瑋柏特寫照神似「他」！粉絲驚嘆：越來越年輕

娛樂中心／曾詠晞報導

台灣男星潘瑋柏出道至今多年，不僅在歌壇留下〈快樂崇拜〉、〈啞巴〉等傳唱度極高的經典作品，在影視圈同樣表現亮眼，從早期的《麻辣鮮師》到後來的《不良笑花》、《愛無限》，多變的演技讓他累積了跨世代的忠實粉絲。近期他忙於巡演，卻因一張演唱會側臉畫面意外掀起外貌話題。照片中的潘瑋柏神似韓國男團，對此，他13日曬出無修圖近照，證明早已變瘦了。





潘瑋柏（左圖）在近期巡演中的花絮影片中因為臉型圓潤，被網友笑稱神似韓團SJ成員神童（右圖）。（圖／翻攝自微博 ＠潘玮柏工作室、IG ＠earlyboysd）

潘瑋柏「忽胖忽瘦」的體質一直是外界關注的焦點，近日他在巡演中的特寫畫面於網路流傳，畫面中臉型圓潤、下顎線不明顯，被部分網友調侃神似韓國男團SUPER JUNIOR成員神童，甚至有人笑稱「還以為是神童來站台」。面對調侃，潘瑋柏並未動怒，反而大方自嘲，改編歌詞唱出「跟我的肥肉說掰掰」，更是搞笑地說出「今年是我出道第25年，我陪著你們長大，你們陪著我...長胖！」。

潘瑋柏2025年舉辦了個人巡迴演唱會《狂愛2.0》，但忽胖忽瘦的身材引發外界關注。（圖／翻攝自臉書粉專《潘瑋柏 Will Pan》）

潘瑋柏13日在社群媒體上發了一張無修圖近照（右圖），看似瘦身成功，下顎線也回來了。（圖／翻攝自微博 ＠潘玮柏工作室、臉書粉專《潘瑋柏 Will Pan》）

其實在去年（2025年）10月，潘瑋柏就曾在舞台上直接攤開巡演行程表，指出自己從11月3日一路「腫」到29日，並半開玩笑表示，行程空檔過多反而成了身材失控的主要原因，甚至向工作團隊喊話，希望乾脆把行程排滿，別再讓他放假了。潘瑋柏提到當身邊人安慰他是「胖子界最帥」時，他反倒更戲劇化地自嘲，笑說現在不該叫潘瑋柏，而是「潘瑋厚」，還把名字拆解成「三番王韋木白」，逗得全場大笑。這些自曝橋段不僅成為演唱會笑點，也展現他面對身材議題的坦率態度。今年初在昆明演唱會上，潘瑋柏再度登台時身形已明顯消瘦，昨日（13日）他更曬出無修圖近照，讓引以為傲的下顎線重見天日，立體側臉也讓歌迷眼睛一亮大喊「潘帥」、「是瓜子臉」、「從以前到現在真的都沒什麼變诶！越來越年輕」。

