潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的​

歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。

潘瑋柏在直播中透露，減肥期間特別注重蛋白質攝取。他餐盤中常見水煮雞胸、白灼蝦、白切雞、白切肉，並強調：「吃肉不會胖，吃錯東西才會！」他也分享自製蘸料秘訣：用小米辣、花椒粉和約2克鹽調味，簡單又提味。

營養師分析，這類「高蛋白飲食」能在控制熱量的前提下，同時幫助減脂與維持肌肉量，對縮小腰圍特別有效。

比起過去一餐能吃7碗飯的時期，潘瑋柏現在的飯量大幅減少。他建議一般人減重時可用拳頭大小作為參考，外食只吃約一拳大的米飯，在家則可搭配水煮玉米。若仍覺得餓，可多加肉量，或以粗糧飯取代白飯與玉米，增加飽足感。營養師也指出，80至150克穀薯類搭配200克蔬菜，是兼顧飽足與控制體重的理想組合。

此外，潘瑋柏能快速消水腫，也與飲水與控鹽習慣有關。他坦言自己容易水腫，演唱會前通常只吃水煮菜加少量醬油，平時每天會喝足2200毫升水，炒菜幾乎不放鹽，改以檸檬汁提味，連蘸料中的鹽也嚴控在2克內。營養師表示，這樣的方式特別適合水腫型體質，搭配足夠蔬菜攝取，更能達到理想的體態調整效果。

