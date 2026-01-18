潘瑋柏網球賽奪冠軍！被拱當周杰倫教練 留言神回7個字

記者鄭尹翔／台北報導

亞洲天王「周董」周杰倫日前挑戰澳洲網球公開賽新推出的趣味賽事「1分大滿貫」，可惜未能成功碰到球，遭對手維奇以一記 ACE 球淘汰；另一頭，好友潘瑋柏卻傳出捷報，曬出高舉金盃的照片，宣布奪下「台北網球杯單打第一名」，形成強烈對比，也意外引發網友熱議。

潘瑋柏奪下網球冠軍。（圖／翻攝自潘瑋柏IG）

潘瑋柏在社群平台分享多張奪冠照片，只見他身穿運動服站在球場中央，將獎盃高舉過頭，難掩興奮心情，並開心寫下「lucky me」。貼文一出，立刻吸引大批粉絲與好友留言祝賀，其中王心凌也現身留言直誇：「這麼強！」

由於周杰倫日前的網球挑戰成為話題焦點，不少網友順勢打趣潘瑋柏「可以教教周董打球了」，沒想到釣出本人親自回應，潘瑋柏以七個字幽默回覆：「他可以當我教練」，展現滿滿兄弟情與高EQ，引來一片笑聲。

還有粉絲笑虧「教教你兄弟打一下」，潘瑋柏再度回應「他教我比較對」，逗趣互動讓留言區瞬間變成粉絲敲碗現場，不少人期待兩位天王未來能真的來一場網球對決，話題熱度持續延燒。

