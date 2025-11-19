潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識
男星潘瑋柏2020年和小13歲的空姐宣云結婚後，始終維持一貫的低調作風，夫妻倆鮮少公開合照，也很少談及家庭生活，長期引發外界好奇。近日，她的昔日友人「Amy姐」透過短影音，罕見曝光兩人的戀愛過程，透露是這段婚姻的起點其實是由宣云主動，「我介紹他們認識的！」
Amy姐在影片中提到，宣云過去就曾透露很喜歡潘瑋柏的歌，希望能找機會認識，她得知後便陸續安排「小範圍的聚會」，從一開始十幾二十個人一起唱歌，到後來漸漸變成五六個人吃飯，刻意讓兩人有機會慢慢熟悉。她形容，宣云不像其他的女孩子那麼「社會」，聚會時總是安靜坐在她旁邊，而潘瑋柏也明顯對她有好感，因此在她牽線下順利交往。
不過，潘瑋柏過去受訪時，曾提到兩人是在搭機時偶然遇見才認識，跟Amy姐所說的版本並不相同。且Amy姐在影片中坦言，潘瑋柏和宣云公布結婚消息時，她也是透過新聞報導才得知，引起部分網友懷疑內容真實性。
事實上，Amy姐過去就曾因為「名媛培訓班」的話題受到關注。外傳「培訓班」專門訓練女性如何躋身上流，以便接近名流男性並嫁入豪門，而宣云和郭富城妻子方媛都曾被盛傳是學員之一。然而宣云在2022年出面澄清，跟Amy姐並沒有很深的交情，只是早年在節目面試時認識的同鄉，在2016年之後就已經沒有聯絡，否認有所謂的「名媛培訓班」。
對於外界猜測，潘瑋柏也在婚後多次強調會保護老婆與家庭，甚至曾直接表態要對惡意言論採取法律行動。夫妻倆始終保持低調，2023年才在峇里島補辦婚禮，並證實兩人已迎來女兒。雖然外界對宣云身分的討論從未真正停過，但她婚後專注照顧家庭，改變不少網友的負面印象。
延伸閱讀
潘瑋柏愛妻宣云泳裝照太辣！泰國度假大秀「零贅肉身材」 網驚嘆：少女感爆棚
其他人也在看
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 1 天前
國寶級帥哥死會！親密擁抱年上美女被直擊 他大方認愛：是我最重要的人
26歲日本男星水上恆司有著「國寶級帥哥」的美譽，出道至今也累積不少戲劇作品，讓觀眾留有印象。今（19日）他遭到媒體直擊在賣場跟另一名女子互動熱絡，對此，水上恆司大方認愛，坦承兩人正在交往。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳美鳳緊急飛泰國慶生！對象是超大咖天后 全體變裝傳統服飾變小嫩妹
資深女星陳美鳳昨（17日）分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝 60 歲生日的歡樂旅程。雖然兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但多年的深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳笑說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
劉書宏爆被好友「揍到骨裂」 經紀人二度回應了
劉書宏爆被好友「揍到骨裂」 經紀人二度回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
安心亞被爆「阿Ken親送甜甜圈到劇組」！ 超羞反應曝光
集齊這麼多大咖女星，其中闊別台灣電影47年的翁倩玉，導演林孝謙為確保她的體力，還先抽空去看她的演唱會。75歲的翁倩玉看到劇本就心動，發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，並幽默表示：「不一樣的是，我現在會說台語了！」而陳意涵的角色，林孝謙說這個角色必須是媽...CTWANT ・ 9 小時前