潘瑋柏高舉金盃嗨奪冠！網虧「快去教教周董」 他低調6字回應

潘瑋柏奪下球王頭銜，網友敲碗要他教教好友周杰倫打球，逗趣互動笑翻留言區。（圖／翻攝自Instagram，@willpan23、@australianopen）

歌手潘瑋柏近日跨界挑戰網球場，一舉奪下「台北網球杯」男單冠軍，恰巧好友周杰倫日前參加澳洲網球公開賽的「1分大滿貫」表演賽時，首球即遭地主選手維奇（Alexei Popyrin）以ACE球淘汰。兩人表現高下立判，引發網友熱議，紛紛笑稱：「潘帥可以教教周董打球了！」對此，潘瑋柏本人也幽默回應：「他可以當我教練」，展現兄弟間的好感情。

潘瑋柏拿下「台北網球杯」單打冠軍，曬出高舉金盃的照片，掀起網友熱議與藝人留言祝賀。（圖／翻攝自Instagram，@willpan23）

潘瑋柏於1月16日在Instagram上曬出多張奪冠照，只見他穿著運動服、頭戴帽子，站在藍色網球場中央，高舉金盃神情得意，臉上藏不住開心笑容。他也寫下：「喜獲台北網球杯單打第一名，lucky me！」從照片中可見，獎座上清楚刻著「1st Annual Taipei Tennis Cup Singles Champion」，似為潘瑋柏與友人共同舉辦的私人賽事，但仍引起粉絲一陣驚呼：「原來老大私下這麼猛！」

藝人好友紛紛留言祝賀，王心凌驚呼「這麼強！」、吳信翰也笑問：「什麼時候換你去澳網！」更有粉絲敲碗要看潘瑋柏與周杰倫網球對決。對於「你可以教教周董怎麼打球」的留言，潘瑋柏先是笑回「他可以當我教練」，隨後再補一句「他教我比較對」，一來一往展現兩人私下的逗趣互動，也引來更多網友留言起鬨：「真的想看兩位天王打起來！」

整體留言區氣氛熱烈，有粉絲直呼「太帥了！」、「強了！！！」、「請問有比賽影片嗎？」甚至有人搞笑調侃：「確定不是吃東西第一名嗎？」潘瑋柏這場「斜槓奪冠」不僅讓網友大讚實力驚人，也再度證明他在娛樂圈外仍有亮眼表現。

