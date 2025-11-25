潘若迪教課遭「抓鳥」 氣炸當場報警！女學生竟回：我屁股給他捏

潘若迪教課遭到女學生性騷擾。中天提供

《綜藝OK啦》明（26日）新一集邀來全能歌后李千娜擔任「全方位才子才女養成班」的客座教授。潘若迪也分享曾被性騷擾的經驗：「我上課的時候是很正經的，有一次上課跟學生互動，女學生直接抓我私密處，我當下想說可能是不小心碰到，結果她又從後面直接抓，我不演了，直接叫警察來，警察問她為什麼要抓我，她就說：『沒有啊，跳舞是力與美的結合，我只是做個動作而已，老師不喜歡的話，那我屁股給他捏啊！』」

李千娜誤打誤撞成演員 幸運奪金馬最佳新人

李千娜也在節目中回顧從歌手變演員的過程，其實有點歪打正著：「比完《超級星光大道》後我簽給周傳雄老師，但錄第1張專輯時一直在撞牆期，剛好有導演想找我去拍《茱麗葉》，老師就說『不然妳先換個跑道再回來錄音』，後來很幸運的得到金馬獎最佳新人獎，開啟我的演戲之路。」

來不及見阿嬤最後一面 李千娜不想留遺憾

而李千娜自出道以來工作行程滿檔，趕不及見阿嬤最後一面也成為她人生中最大的遺憾：「拍戲前1天接到阿嬤的病危通知，但那場戲是大場面不可能取消，我一收工馬上打電話跟家人說要趕回去，結果他們說『阿嬤其實有等妳到最後一刻才走』，我就覺得即便會得罪大家，我都應該要趕回去看阿嬤。」

李千娜誤打誤撞開始演戲。中天提供

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



