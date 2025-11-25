潘若迪被女學員「前後抓私密處」 直接報警

李千娜近日上《綜藝OK啦》，她坦言自己從歌手跨到演員其實有些意外，「比完《超級星光大道》後我簽給周傳雄老師，但錄第一張專輯時一直撞牆。」她回憶當年正卡關時，剛好接到電影《茱麗葉》的演出邀約，老師一句「不然妳先換個跑道再回來錄音」意外成了轉折，她也因此拿下金馬獎最佳新人獎，從此開啟演員之路。

李千娜。（圖／中天）

李千娜出道後一路忙碌，也因此錯過與阿嬤最後一面，成了她心底最大的遺憾。「拍戲前一天接到病危通知，那場戲是大場面、不能取消。我收工立刻說要趕回去，但家人告訴我：阿嬤其實等我到最後一刻才走。」她語氣帶著自責，「即便會得罪大家，我都應該要回去看阿嬤。」

薔薔。（圖／中天）

薔薔則分享自己「靠演技逃命」的親身經驗。她曾誤入神棍團體上課，被趙正平罵到清醒，「後來我也覺得不對勁，但要安全脫身不能硬碰硬。」她靈機一動，只好配合演出，「我假裝在發功，說什麼『我有接到天線、感受到神力』，演完轉身就跑。」沒想到事後那群人還傳訊息叫她回去，「結果兩個月後他們上新聞，還牽涉命案，我爸聽到記者說我名字嚇壞。」

她也提到錄影時的「場面話套路」：「有些來賓覺得自己很帥，我只是給面子說『你很帥、很香』，但其實超臭。」沒想到對方誤會意思，甚至傳私密照給她，「我直接把照片傳給朋友看。」

潘若迪被騷擾。（圖／中天）

潘若迪也補充自己遇過性騷擾，場面同樣荒謬又震驚，「我上課很正經，有次跟學生互動，女生竟直接抓我私密處。我以為不小心，結果她又從後面抓，我立刻叫警察來。」警方詢問後，女學生竟回答：「跳舞是力與美的結合，我只是做動作而已。老師不喜歡的話，我屁股給他捏啊。」

裴璐

