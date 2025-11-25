潘若迪遭女學生抓私密處！連抓2次火大報警：我不演了

潘若迪分享過去遭女學生性騷擾的經驗。（圖／中天提供）





由羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》最新一集邀來李千娜擔任「全方位才子才女養成班」的客座教授，來賓薔薔、潘若迪則分享自己遭到性騷擾的經驗，讓現場來賓聽了全嚇壞。

薔薔提及某次錄節目的經歷表示：「錄節目邀請的來賓，覺得自己很帥，其實我也只是給他面子說『你很帥、很香』，但其實他身上超臭，結果他就覺得妳對他有意思，好像可以跟妳有些什麼關係，還會傳私密照給我，我就把照片跟影片全部傳給朋友看。」

潘若迪聽了也分享自己被性騷擾的經驗：「我上課的時候是很正經的，有一次上課跟學生互動，女學生直接抓我私密處，我當下想說可能是不小心碰到，結果她又從後面直接抓，我不演了，直接叫警察來，警察問她為什麼要抓人家，她就說『沒有啊，跳舞是力與美的結合，我只是做個動作而已，老師不喜歡的話，那我屁股給他捏啊』。」



