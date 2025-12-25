潘迎紫演武則天自嘲「不像樣」揭拍戲內幕：1個月胖14公斤

資深藝人潘迎紫1985年演出《一代女皇》武則天，在當年創下超高收視率，演藝事業攀向巔峰，她回憶起當年拍戲時，自認演起來毫無氣勢可言，靈機一動做出改變，一個月後見到「成效」，讓她是哭笑不得。

潘迎紫表示當時接到中視企劃組組長鍾世驊的電話，邀約演出《一代女皇》武則天的角色，當時她相當詫異，畢竟這個角色是史上唯一的女皇帝，相當具有威嚴，完全沒有信心能勝任這個角色，經過眾人不斷遊說後，只好硬着頭皮決定演出，接著便開始勤做功課，像是去書局研究有關武則天的正史和野史，逐漸了解角色後，信心也漸漸增加。

潘迎紫為了演活武則天，一個月就胖了近14公斤。（圖／三立提供）

潘迎紫回想拍攝某場戲時，導演要求她走上台階後，必須在轉身後，威嚴的坐進龍椅裡，不過當時身形相當薄弱，光想像坐進去的畫面，就讓她直呼：「實在不像樣啊」，當下腦海便閃過「增肥」的念頭，沒想到一個月就胖了30磅(近14公斤)，繫的腰帶還要不斷放鬆，可以說是完全沒有預料到。

潘迎紫罕見分享拍戲內幕，引起大批網友回應：「扮演武則天，刻意增加體重犧牲很大，揣摩好角色值得貢獻」、「不斷從戲劇的角色中蛻變，活出自我」、「你造就了一代經典，武則天就應該是這樣的」、「成功背後是辛苦努力的付出」、「即使增胖了30磅，還是宇宙第一美」。

