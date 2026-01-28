潘迎紫臉書帳號離奇消失一週 親曝驚魂過程：像被關進黑暗隧道

潘迎紫臉書莫名被消失讓她十分驚慌。（資料照）

不老女神潘迎紫日前在臉書發文，親自向粉絲報平安，透露自己的官方臉書帳號日前突然遭到封鎖、消失，整整一週無法登入，過程宛如置身一場「AI驚悚片」，讓她至今仍覺得莫名其妙又心有餘悸。

潘迎紫表示，1月21日晚上她正如往常般放鬆地瀏覽臉書，閱讀粉絲留言，沒想到帳號突然被登出，接著便再也無法登入，畫面只剩下一頁要求她「自拍 Face ID」進行身分認證，讓她形容彷彿聽見「所有門砰砰關上」，瞬間陷入一片黑暗。

突如其來的狀況也讓粉絲們察覺異樣，紛紛焦急詢問帳號為何消失，潘迎紫這才確定自己是真的「被消失了」。由於從未聽聞過類似案例，她連日來四處詢問，不論是認識或不認識的朋友，幾乎清一色回覆「不知道」、「沒聽過」，更有高達99.9%的人直覺認為是詐騙，提醒她千萬不要隨意自拍臉部認證。

面對眾多質疑聲音，潘迎紫仍不敢輕舉妄動，並積極上網查證，甚至請朋友幫忙詢問AI工具，才發現Meta其實早在2024年底便已開始試行以Face ID作為帳號認證方式。確認確實是Facebook官方機制後，她才在今早鼓起勇氣完成自拍認證。

結果不到8小時，潘迎紫的臉書帳號便順利恢復，官方也回覆她並未違反任何規範，讓她直呼：「黑暗的一星期終於結束了！」儘管帳號回來了，她仍難掩委屈心情，坦言至今仍不明白為何會突然遭到封鎖。

潘迎紫在社群寫下被消失過程。（翻攝臉書）

久未發聲的潘迎紫也藉此向粉絲報平安，感謝大家的關心與擔憂，同時也分享這次經驗，認為Meta的Face ID認證其實相當快速有效，但也提醒大家，一定要確認是在「Facebook官方App內跳出的認證頁面」才能安心操作，以免誤入詐騙陷阱。

