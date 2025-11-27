潘迎紫見宏福苑火災落淚痛哭 獲延長保釋黃明志也發聲

香港大埔宏福苑發生五級火災，截至今27日上午已釀成至少44人死亡、62人受傷，其中17人命危，200多人失蹤。對此，女星潘迎紫稍早難過發文，說：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」；而先前捲入命案，昨獲得兩星期延長保釋的黃明志也用英文寫下，心與大家同在。

潘迎紫昨表示：「驚見大埔宏福苑發生五級大火！因外牆進行大維修而搭的棚架，首先著火，迅速蔓延，見到火勢熊熊，現場不斷發出爆炸聲！可是仍有居民被困家中未能逃出來！至今已經有13位罹難，包括一位去救火的37歲消防員….好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出...」，「願火勢趕快熄滅，居民全部救出。願傷者平安康復，救援人員平安順利。願逝者離苦得樂，早登極樂淨土。願家屬平息傷痛，心靈得到平靜。」

黃明志昨現身金馬警區總部辦理延長口頭保釋，歷經1小時15分後離開警局。見香港大埔火災，黃明志今稍早寫下：「To my friends in southern Thailand, northern Malaysia, and Hong Kong — stay safe, stay strong. My thoughts are with you」。而主持人楊月娥說：「連電影都拍不出這樣驚悚的畫面，香港新界大埔宏福苑五級大火，火勢沿著棚架與外牆迅速蔓延，多棟大樓徹夜延燒，有消防員罹難，有數十人死亡，幾百人聯絡不上，家人著急的心，難以想像。」

楊月娥感慨說：「防火防災要知道，不可心存僥倖啊！初步研判是工人抽煙釀災，真假！這麼大的範圍耶，別再抽煙了，害人害己」。女星陳秋霞則發文代禱說：「親愛的弟兄姊妹們，現在大埔發生了嚴重的四級火警，火勢非常猛烈，已經有五名消防員送醫，部分人的情況危急。更令人擔憂的是，火場中的消防員正在呼叫救援，面臨險境。在這危急的時刻，我們需要立刻一起迫切禱告」，「主啊，在這關鍵時刻，我們同心呼求祢，求祢聆聽我們的禱告，施行拯救與醫治。願祢的平安與香港、與每一個焦急的家庭同在。」

