潘迎紫親赴香港大火祈福法會！跪地捻香「願眾生離苦得樂」
香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，造成至少128人死亡，事件震驚社會，許多民眾紛紛為罹難者祈福。資深女星潘迎紫得知消息後，難掩悲痛，親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香悼念罹難者，並為家屬及傷者送上祝福與支持。
潘迎紫26日貼出火災照表示，驚見大埔宏福苑發生五級大火：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出。」祈求火勢趕快熄滅，傷者平安康復，救援人員平安順利。
她29日又在社群平台曬出祈福法會的照片，她點燃清香，跪在佛像前虔誠祈禱：「祈請阿彌陀佛大慈大悲，引領那些在火災中不幸被奪去生命的眾生，早日往生極樂凈土，離苦得樂。」她也向因火災失去至親的家屬表達深切慰問，盼他們早日走出傷痛，內心得到平靜，並祝福傷者能獲得妥善的醫療照護，早日康復。
此外，潘迎紫也感謝所有在前線奮勇救援的警消及醫護人員，並祝福他們平安健康。該場法會氣氛莊嚴而沉重，吸引許多民眾參與悼念。潘迎紫的善舉曝光後，引發網友熱烈回應：「姐姐人美心善」、「娃娃姐幫亡者助念，如同菩薩為眾生做事」、「希望以後不要再有這種人禍發生」。
