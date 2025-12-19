四季線上／黃睿筌報導

藝人潘逸安日前在《醫學大聯盟》節目上分享他照顧兩個孩子的親身育兒故事，3歲的大兒子跟6歲的姐姐玩耍不慎跌倒，撞到後造成眉毛處一道極深且常的傷口，原本需要縫合三針，但考量到孩子年紀尚小，父母決定採用醫師建議的「組織膠」黏合，卻因幼童無法穩定配合，導致三度失敗，最終花費至少1萬5千元。

潘逸安《醫學大聯盟》育兒急診血淚史：三歲童連撕傷口裂開狂噴1.5萬元

三歲男童磕破相 急診採用昂貴組織膠

這位3歲的男童與6歲姐姐玩耍不甚跌倒，磕碰到頭部，傷口位於眉毛處，非常深且長，情況甚至如《醫學大聯盟》主持人黃豪平所言「有點破相」的程度，醫生評估後認為需要縫三針，由於孩子年紀還很小，父母心疼傳統縫合可能帶來的疤痕，便在晚上掛急診時，接受了醫師使用組織膠來黏合的建議。

潘逸安《醫學大聯盟》育兒急診血淚史：三歲童連撕傷口裂開狂噴1.5萬元

組織膠雖然可以避免傳統縫線的恐懼與破相風險，但成本相當高昂，小小一支就要價5000台幣，且一支僅能只用一次；儘管父母認為「縫一下省5000」可能更划算，但心疼孩子的心還是讓潘逸安這對父母同意了，醫師將組織膠塗抹在眉毛的傷口處隙縫，壓著等其乾燥，隨後貼上紗布。

三度撕扯 五千變一萬五：傷口難以癒合

組織膠原應在傷口黏合五到七天，讓組織自行生長，然而情況在第三天就發生了變化，父母忙完其他事情後回家，驚見男童不僅將紗布撕掉，連5000塊的組織膠都被他摳掉了，由於組織膠被移除，傷口隨即重新裂開，若不再度黏合，長出來的組織可能會凸出來留下疤痕。

潘逸安《醫學大聯盟》育兒急診血淚史：三歲童連撕傷口裂開狂噴1.5萬元

潘逸安夫婦只好再度又帶著孩子晚上去急診，這讓他們又再度花費5千元，但不幸的是，隔一天的晚上，男童又再次把膠撕掉了，潘逸安感嘆，罵孩子也不是、因為三歲多的小朋友就是聽不懂，總計這傷口前前後後花費了最少一萬五千元。

育兒壓力警訊：長期焦慮影響末梢循環

說起各種育兒壓力，《醫學大聯盟》精神科醫師鄭光男提醒，育兒壓力、經濟壓力，都可以讓家長重新審視高壓狀態下身體變化的關注。

當人們處於巨大的情緒壓力時，身體會啟動應急反應，如同要「逃命」一樣。這會快速調控內分泌系統與自律神經。身體為了應付逃命需求，會將血液集中在最重要的地方：腦袋（保持清醒）、心臟（提供衝勁）和肌肉（用於跑動）。

潘逸安《醫學大聯盟》育兒急診血淚史：三歲童連撕傷口裂開狂噴1.5萬元

血液集中在核心部位的結果，就是離心臟最遠的末梢循環變差。這包括頭髮、指甲、腳趾甲等末端區域。當這些末梢的氧氣供應、血液供應和營養供給變差時，就可能導致壓力性身體症狀。例如，有人會容易掉髮、髮質變細，甚至有人會開始變白髮。這個案例提醒父母，在處理突發事件帶來的焦慮時，也要關注自身的長期健康負荷。

