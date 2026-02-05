潛伏高爾夫球場叢林企圖暗殺川普未遂！佛州刺客勞斯遭判無期徒刑

勞斯在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，意圖刺殺川普。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 美國男子勞斯（Ryan Routh）在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，意圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）未遂，法官認定他預謀策劃奪走川普性命， 今天宣判他終身監禁。勞斯的律師告訴媒體，打算為勞斯提起上訴。

2024年9月15日下午，距離美國總統大選不到兩個月，現年59歲的勞斯在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）外面，趁川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準川普，意圖暗殺他。特勤局人員發現有人從球場圍欄中伸出槍口指向川普後立刻開槍制止，勞斯駕車逃跑，隨後在相鄰的馬丁縣落網。

2025年9月，陪審團判定勞斯5項重罪成立，包含企圖刺殺等罪名，除與槍擊事件相關的3項聯邦槍支指控罪名成立外，陪審團還裁定他襲擊特勤局特工的罪名成立。今天在佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce），聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）宣判勞斯無期徒刑。

根據中央社及外媒報導，甘農說：「很明顯你是有預謀的，策劃要奪走一條人命。」在宣判庭上，勞斯戴著手銬、身穿囚服，發表一段漫無邊際的談話，但未提及案情本身。勞斯的律師羅斯（Martin Roth）在聆聽判決後向媒體表示，打算為勞斯提起上訴。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明指出，勞斯今生再也無法重獲自由。

