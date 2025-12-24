潛入俄軍機庫縱火！烏克蘭特工燒毀2架Su-30 價值逾31億

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭的特種作戰再度上演驚人戲碼。烏克蘭國防部情報總局(GUR)23日宣稱，其特工成功潛入俄羅斯境內一處戒備森嚴的空軍基地機庫，並摧毀了兩架俄軍Su-30戰機。若消息屬實，這不僅造成俄軍估計高達1億美元(約新台幣31.55億元)的裝備損失，更狠狠羞辱了俄羅斯的基地防禦能力。

據《Business Insider》報導，GUR發布消息指出，這次行動發生在上週末，地點位於俄羅斯西部利佩茨克(Lipetsk)附近的空軍基地。一名與反抗運動有關的特工，在經過兩週的縝密策劃後，成功滲透進基地內部。GUR表示，特工透過研究俄軍的巡邏路線與衛兵換崗時間表，找出了防禦漏洞，神不知鬼不覺地進入機庫對戰機動手腳，並在任務完成後安全撤離，未被發現。

為了佐證這項驚人的戰果，GUR還公開了一段據稱是在機庫內部拍攝的影片。畫面中清晰可見兩架戰機的機尾編號、駕駛艙內部，以及至少一架飛機內部冒出火光的畫面。GUR最初指稱摧毀的是一架Su-30與一架Su-27，但隨後修正為兩架Su-30戰機。

Su-30是蘇聯時期設計的雙發動機多用途戰機，是俄羅斯空軍的主力機種之一。除了這起潛入破壞，烏克蘭國家安全局(SBU)週六也聲稱透過無人機攻擊，在另一處機場擊中了兩架俄軍Su-27戰機。不過，相關說法目前尚未獲得獨立機構核實。

這類攻擊顯示飛機即使停在遠離前線數百公里的基地內也極其脆弱。報導分析，烏克蘭頻繁利用無人機群或特工滲透打擊俄軍後方空軍資產，已實質削弱了俄羅斯在空中的作戰效率。

然而，這種低成本、高回報的非對稱戰術也引發西方軍方擔憂。分析指出，自冷戰結束後，西方國家在地面防空系統上的投資相對不足，若面對像俄羅斯或中國這類潛在對手使用類似戰術，西方昂貴的空軍資產能否得到有效保護，已成為北約當前的優先課題。此外，這場戰爭也證明了價值數千美元的廉價無人機或簡單的破壞手段，足以摧毀價值數千萬美元的先進武器，這種不對稱的成本效益讓傳統防空思維面臨嚴峻挑戰。

