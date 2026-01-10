潛入公寓狂砍十幾刀！日男倒臥血泊亡 公司下屬涉嫌重大被逮

東京大田區當地時間7日發生一起兇殺案。一名男子在公寓內身中十幾刀死亡倒臥血泊中身亡。據警方表示，當時案發現場門窗緊閉，如同一個「密室」。所幸在警方的抽絲剝繭下，循線找到了男子公司的一名行銷經理，將他以涉嫌謀殺罪名逮捕帶回偵訊。

東京大田區一處公寓發生兇殺案。（圖／NNN）

據日媒報導，8日中午前，東京某公司代表董事44歲的河嶋明宏被發現倒在東京大田區一間公寓的房間內氣絕多時。東京警視廳已將此案定調為謀殺案，並成立了特別調查總部。

經查，河嶋明宏身上有十餘處刀傷，包括頸部和腹部，房間內、走廊和玄關都發現了血腳印。他的遺體當時倒臥在廚房裡。

調查人員還表示，房間外的走廊和緊急樓梯上也留有血腳印。東京警視廳認為，兇手是透過緊急樓梯逃脫的。

據悉，監視器畫面顯示，河嶋明宏於7日下午6點30分左右身著西裝返回家中。但有一名男子大約一小時前就進入了公寓，並在河嶋回家30分鐘後離開。

涉嫌殺人的行銷經理山中正裕。（圖／NNN）

經過調查，發現該男子是河嶋明宏公司的行銷經理山中正裕，他一開始在接受警視廳的自願訊問時還表示：「我從下午5點到晚上8點都在散步，晚上8點和朋友一起吃了晚飯。」然而，餐廳和散步地點的地理位置出現了一些可疑之處，且過程中提及他對於河嶋明宏的態度很不滿。警方覺得他嫌疑重大，決定以涉嫌謀殺罪逮捕山中正裕。

