潛入民宅遇上爆氣玩家？新生存恐怖遊戲《LAG KILLS》上架Steam商店

由獨立遊戲開發團隊 DERANGED GAMES 製作的生存恐怖新作《LAG KILLS》，最近上架了 Steam 商店頁面，預計於 2026 年式發售。作為一款恐怖遊戲，玩家要面對的並非鬼魂或是怪物，而是一名「暴怒的遊戲玩家」。

LAG 會讓玩家變得非常可怕。（圖源：LAG KILLS）

故事描述主角為了竊取財物而非法闖入一間民宅，卻遇到了一名正在玩 FPS 遊戲的住戶。然而，該住戶正在因為嚴重的網路延遲（Lag）輸掉比賽而陷入狂暴狀態，畢竟「遊戲不會使人暴力，只有 LAG 才會」，主角必須想辦法在這個充滿殺意的家中生存並逃出生天。

遊戲的核心玩法圍繞在「潛行」與「生存」兩大要素。玩家可以單人或是多人合作，在潛入房子後，必須時刻注意暴怒玩家的動向，他會持槍在家中四處遊蕩，發洩輸掉遊戲的怒火。玩家需要利用床底、衣櫃等掩體躲藏，同時在房屋內搜尋大門鑰匙、保險箱密碼等關鍵道具。由於無法預測的 AI，每一次的遊玩體驗都會不同。