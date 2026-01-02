潛入農舍涉竊被地主制伏 南投警逮人查獲海洛因等毒品

cnews204260102a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣草屯警分局豐城派出所，接獲報案指稱，轄內草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近，1處農舍發生竊盜案件。草屯警分局表示，豐城派出所員警迅速通報爽文派出所並趕往現場，到場時發現黃姓竊嫌，已遭當地農民制伏在地。原來黃嫌闖入農舍準備竊取財物，只偷到1把地主存放的空氣長槍。員警附帶搜索後，也當場查獲海洛因、安非他命等毒品及吸食器。全案訊後依準強盜罪、毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦。

警方調查，黃姓嫌犯當天騎機車，前往草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近，鎖定地處偏僻、人煙稀少的農舍潛入行竊。經過一陣翻找後，僅發現1把地主存放20年的空氣長槍，但正要離開時，卻被地主發現，為了脫逃還與地主發生拉扯，員警接獲報案後迅速趕到，黃嫌則放棄抵抗並坦承犯行。員警附帶搜索後，在黃嫌隨身物品及機車車廂內，查獲海洛因總重1.83公克、安非他命總重15.18公克、吸食器、菜刀、瑞士刀及竊取的空氣槍1把等。

草屯警分局長劉千祥表示，嫌犯利用山區地處偏僻、人煙稀少的特性，尋找農舍行竊。呼籲民眾，如遭遇可疑人士或現行犯，應立即報警處理，切莫與歹徒發生衝突，由警方進行逮捕及處置，以避免發生危險。

