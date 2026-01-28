潛力裝掛操演！馬尾女飛官陳怡慈架F-16V升空戰巡超吸睛

記者陳思妤／台北報導

女飛官陳怡慈執行F-16V任務機（圖／國防部提供）

國軍春節加強戰備，邀請媒體前往嘉義空軍基地拍攝，今（28）日進行F-16V戰機潛力裝掛、快速恢復升空與防空武器防空緊急程序演練。其中，執行F-16V任務機的女飛官陳怡慈上尉，沉著的氣質和專注眼神，成為媒體的焦點。

空軍連續2天邀請媒體到嘉義空軍基地拍攝，今日進行F-16戰機潛力裝掛、快速恢復升空與防空武器防空緊急程序演練，根據《軍聞社》報導，空軍第4聯隊在最短的時間內完成武器、油料以及裝備的整補，本次操演，彈種包括AIM-120主動式中程雷達導引空對空飛彈、AIM-9M響尾蛇被動式紅外線追熱導引空對空飛彈。

整補過程中，指揮官統籌作業，包括武掛、彈藥、地勤、油料、拖車、消防與醫療等單位同步就位，在裝掛完成後，仔細進行清點、彈藥安全檢查以及工作區域360度巡檢，確保整補作業確實無虞，並完成通報程序。

女飛官陳怡慈執行F-16V任務機（圖／國防部提供）

整補結束後，F-16V戰機滑出機庫，進行升空任務，而綁著馬尾的女飛官陳怡慈沉著完成各項檢查程序，也吸引媒體的關注。

女飛官陳怡慈執行F-16V任務機（圖／國防部提供）

女飛官陳怡慈執行F-16V任務機（圖／讀者提供）

