潛在宜居行星？大小與地球相仿 溫度可能低於-70℃

在浩瀚宇宙中尋找「第二個地球」一直是人類的夢想。（示意圖／翻攝自pexels）





在浩瀚宇宙中尋找「第二個地球」一直是人類的夢想，而最近科學家真的在距離地球不遠處，發現了一個極具潛力的候選者。這顆名為HD 137010 b的行星，大小與地球相仿，環境條件與火星相似，且繞行著一顆與太陽非常相似的恆星。這個重大發現的起點並非來自昂貴的實驗室，而是一位高中生在參與「公民科學」計畫時，從數據中敏銳捕捉到的微弱訊號。雖然這顆行星目前的溫度預測冷得像個大冰箱，但它的出現已經讓全球天文學界感到熱血沸騰。

高中生從舊數據挖掘出新世界

根據《The Guardian》報導，這顆新行星的發現過程相當傳奇，最初是由當時還在讀中學的亞歷山大．文納（Alexander Venner）透過「行星獵人」公民科學項目發現。由澳洲、英國、美國與丹麥組成的國際研究團隊，重新分析美國太空總署開普勒望遠鏡在2017年留下的數據，並證實該訊號。

研究人員表示，當時看到數據時簡直不敢相信是真的，因為它完美地呈現了行星經過恆星前方時亮度下降的「凌日」現象，堪稱教科書等級的範例。而當年的高中生文納，如今也已完成博士學位，並成為這篇重要論文的第一作者。

行星環境酷似火星且溫標極低

雖然HD 137010 b被認為有50%的機率位於宜居帶內，但這並不代表它像地球一樣四季如春。由於它所環繞的恆星比太陽稍微更冷、更暗一些，科學家推測這顆行星的表面溫度可能低至攝氏零下70度，環境條件其實更接近火星。天文物理學家形容，這顆行星可能是一個「超級雪球」，雖然可能擁有大量的水，但大部分可能都處於冰凍狀態。儘管如此，它比其他已知的類地行星更亮、距離更近，是下一代強大望遠鏡進行觀測的絕佳首選目標。

距離地球146光年的挑戰

儘管這顆行星在銀河系的尺度下被形容為「離我們很近」，僅有146光年，但對於目前的人類科技來說，這仍是一段難以跨越的鴻溝。科學家解釋，若依照現有的太空飛行速度前進，想要抵達這顆行星需要花費數萬甚至數十萬年的時間。目前該研究已發表在《天文物理學雜誌快報》，但科學界也保持審慎樂觀，認為目前僅觀測到一次凌日訊號，未來還需要更多觀測數據，才能正式將其從「候選名單」轉為「已確認」的系外行星。

