潛在成本高達7000億美元 川普要買格陵蘭、幕僚建議這些方案更便宜

根據多位知情人士透露，美國總統川普長期以來欲收購格陵蘭（Greenland）的戰略目標，其潛在的成本估算可能高達7000億美元（約新台幣22.8兆元）。這份為了規劃行政流程而準備的成本評估報告，讓這場圍繞著北極主權的地緣政治角力再度升溫。



消息來源向美國NBC新聞表示，該估算是由多位學者及前美國官員共同編寫。川普政府認為，格陵蘭擁有約80萬平方英里的廣大國土，是美國在北極地區的重要戰略緩衝區，能有效抵禦潛在對手的威脅。

潛在標價超過美國國防部年度預算一半



然而，這筆高達7000億美元的潛在標價，已超過美國國防部年度預算的一半。隨著川普多次重申將「採取各種方式」取得格陵蘭，這筆鉅額花費不僅引發美國國會內部的議論，也讓歐洲盟友感到不安。

廣告 廣告

格陵蘭作為丹麥王國旗下的半自治領地，已多次公開表示「格陵蘭是非賣品」。哥本哈根當局與格陵蘭地方政府均嚴正回絕了美國試圖掌控該島的想法。儘管如此，一名白宮高層官員指出，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）已接到指令，必須在未來幾周內提交一份關於收購格陵蘭的具體提案，川普已將此列為「高度優先」事項。

美方行動已進入外交層面。美國副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐預計於1月14日在華府會晤丹麥及格陵蘭的代表。在此之前，丹麥與格陵蘭的官員已於上周與白宮國家安全會議（NSC）進行過初步協商，試圖釐清川普政府的真實意圖。

川普於1月11日受訪時，被問及格陵蘭是否可能與美方達成協議。他向媒體表示：「我非常希望能與他們達成協議。」他進一步強調：「達成協議是比較容易的方式，但無論如何，我們最終都會得到格陵蘭。」

格陵蘭部長：議題已成家家戶戶討論的焦點



格陵蘭政府的立場則依然堅定。格陵蘭外交部長莫茲菲特（Vivian Motzfeldt）1月13日抵達華府時明確表示：「格陵蘭不希望被美國擁有或統治，也不想成為美國的一部分。我們選擇維持現狀，作為丹麥王國的一員。」

此外，格陵蘭商業暨礦產資源部長納塔尼爾森（Naaja Nathanielsen）直言，美方的言論已造成當地居民心理恐慌。她指出，這個議題已成為格陵蘭家家戶戶討論的焦點，當地社會正面臨巨大的外部壓力，並強調格陵蘭人完全沒有成為美國國民的意願。

一名熟悉此事務的美國官員則提出不同看法，認為根據現行的雙邊協議，美國已有權擴大在格陵蘭的軍事與安全部署。該官員比喻道：「既然對方已經以相當合理的價格賣牛奶給你，何必非要闖進去入侵那頭牛？」

川普政府內部存在分歧



在川普政府內部，對於如何取得格陵蘭存在分歧。雖然部分官員不排除訴諸武力，但多數人傾向於透過談判收購或建立新型盟友關係。目前被公開討論的替代方案之一是簽署「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA）。在此架構下，美國提供財政支援以換取防禦與安全准入權，類似目前美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞及帛琉的模式。專家分析，這種模式的成本將遠低於5000億至7000億美元的買斷價格。

川普始終堅持「擁有主權」優於「租借」，認為唯有取得所有權才能確保美國的長期控制力。專家分析指出，川普的急迫感部分源於憂慮，擔心一旦格陵蘭走向獨立，其長達2.7萬英里的海岸線可能成為俄羅斯或中國滲透的破口。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

