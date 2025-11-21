潛屏東縣政府女廁「夾縫窺視」逃4小時被逮！偷拍狼急辯：身體不舒服

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣政府昨天（20日）驚傳偷拍案，28歲李姓男子先是到縣府內徘迴，在伺機潛入女廁偷拍。（圖／翻攝畫面）

屏東縣政府昨天（20日）驚傳偷拍案，28歲李姓男子先是到縣府內徘迴，在伺機潛入女廁偷拍，並將手機從隔間下方伸入拍攝，當場被如廁的女子察覺，嚇到報警求助；李男犯後逃逸，4小時候被警方逮捕，後續將依妨害性隱私及不當性影像相關罪移送偵辦。

經查，28歲李男昨天（20日）下午3時許，前往縣府大樓四處徘徊，4時許伺機潛入女廁偷拍，他將手機從隔間下方伸入拍攝，當場遭如廁的女子發覺，隨即報警求助。

廣告 廣告

涉案的28歲李男，逃逸４小時後被逮。（圖／翻攝畫面）

李男犯案後逃逸，轄區警方獲報後，即由婦幼警察隊、科偵隊及屏東分局偵查隊，共專案小組於當晚將人查緝到案，他供稱，當時是身體不舒服，才會去上廁所，但未說明犯案原因，後續將依妨害性隱私及不當性影像相關罪移送偵辦。

警方呼籲，廁所、更衣室等隱蔽空間不容任何不當行為，如發現可疑人士逗留或異常舉動，請立即向警方通報，共同維護公共安全與個人隱私。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

移動神主牌進化…翁「拿孫玩命」頭頂沒帽徒手抱嬰騎車！網驚：天崩開局

職業賭場藏地下室遭抖出…多名長髮、短裙女荷官見光！逮62人扣百萬賭資

不甩兵單…屆期不歸遭通緝！他抵機場秒被逮「出國深造」23年下場出爐

爽啪失蹤少女「完事裸上身合照」警察就上門！他不認帳…下體DNA成鐵證

